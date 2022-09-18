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وكالة تاس: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في قصف أوكراني استهدف قرية قرب منطقة بيلغورود الروسية
Lebanon 24
18-09-2022
|
03:22
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