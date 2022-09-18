المطران عودة: لبنان يستَحقّ الحياة وشعبه المبدع لا يستحق ما هو فيه وقد أظهر اللبنانيون أنّ بإمكان الحكّام أنّ يسرقوا كلّ شيء منهم إلّا أحلامهم

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