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المطران عودة: لبنان يستَحقّ الحياة وشعبه المبدع لا يستحق ما هو فيه وقد أظهر اللبنانيون أنّ بإمكان الحكّام أنّ يسرقوا كلّ شيء منهم إلّا أحلامهم

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:23
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