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رويترز: روسيا تدفع 3 آلاف دولار شهريا لكل متطوع للحرب في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
18-09-2022 | 06:28
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