Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: الضمانات التي أعلنها الغرب "يجب أن تكون مطمئنة لإيران" (الشرق)

Lebanon 24
18-09-2022 | 06:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني لشبكة "سي بي إس": الإدارة الأميركية تدعي أنها مختلفة عن إدارة ترامب لكننا لم نشهد أي تغييرات
lebanon 24
18/09/2022 17:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: بأقسى ظروف الحرب احتُرمت المهل الدستوريّة وانتخبنا رؤساء، أمّا اليوم وبعدما كرّس السوري مبدأ "الرئيس المرؤوس" جاء الإيراني ليكرّس معادلة " الرئيس الذمي أو الفراغ"
lebanon 24
18/09/2022 17:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي: تصرفات الغرب والدول "غير الصديقة" ضد روسيا "متهورة وغير مهنية" ولا يمكن التنبؤ بها (الشرق)
lebanon 24
18/09/2022 17:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلًا عن نيويورك تايمز: الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني تبدو حقيقية
lebanon 24
18/09/2022 17:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:55 | 2022-09-18
09:08 | 2022-09-18
08:36 | 2022-09-18
07:56 | 2022-09-18
07:07 | 2022-09-18
06:52 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website