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وكالة ريا: بوتين يدعو في اتصال هاتفي الرئيسين الطاجيكي والقيرغيزي إلى تجنب التصعيد وحل الأزمة سلميا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2022 | 06:52
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