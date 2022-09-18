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الدفاع التركية: هجوم بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية (العربية)

Lebanon 24
18-09-2022 | 09:08
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