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الدفاع التركية: هجوم بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية (العربية)
Lebanon 24
18-09-2022
|
09:08
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