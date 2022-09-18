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المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: سنواصل دعم كييف إلى أن تقرر روسيا وقف هجومها وسحب قواتها من أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2022 | 09:55
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