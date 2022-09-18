Advertisement

أخبار عاجلة

استدعاء زعيم حزب النهضة في تونس راشد الغنوشي للتحقيق غدا بتهم إرسال مقاتلين إلى سوريا

Lebanon 24
18-09-2022 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تونسية: مواطنون يحتفلون بالتصويت لصالح الدستور ويرفعون شعارات ضد الغنوشي والنهضة
lebanon 24
18/09/2022 22:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية: الغنوشي أكد لي أنه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2022 22:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استنطاق رئيس حركة النهضة الإثنين في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر (العربية)
lebanon 24
18/09/2022 22:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تُريد إرسال بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية للتحقيق في مزاعم حول مقابر جماعية
lebanon 24
18/09/2022 22:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:32 | 2022-09-18
15:31 | 2022-09-18
15:03 | 2022-09-18
14:54 | 2022-09-18
14:34 | 2022-09-18
14:23 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website