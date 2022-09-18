Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني: قوات كييف تكبدت خسائر كبيرة مؤخرا جراء القصف الروسي

Lebanon 24
18-09-2022 | 15:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا
lebanon 24
19/09/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أوكراني: كييف وراء الهجوم على القاعدة الجوية الروسية في القرم (العربية)
lebanon 24
19/09/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مصادر أوكرانية: الوضع في مدينة باخموت في دونيتسك هشّ للغاية والقوات الروسية تضغط لقطع الإمدادات
lebanon 24
19/09/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع بالبنتاغون: القوات الأوكرانية تحقق تقدماً بطيئاً ولكنه مهمّ ضد القوات الروسية
lebanon 24
19/09/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2022-09-18
17:21 | 2022-09-18
16:19 | 2022-09-18
15:31 | 2022-09-18
15:03 | 2022-09-18
14:54 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website