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إصابة مستوطن اسرائيلي بجروح بعد استهدافه بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

Lebanon 24
18-09-2022 | 16:19
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