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أنباء عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين في نابلس بالضفة الغربية

Lebanon 24
19-09-2022 | 00:52
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