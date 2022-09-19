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مجلس الأمن الروسي: موسكو وبكين تتفقان على تعميق التعاون الدفاعي والتدريبات المشتركة
Lebanon 24
19-09-2022
|
03:10
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