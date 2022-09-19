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الجيش نفذ سلسلة مداهمات صباح اليوم في منطقة زيتون ابي سمراء بحثاً عن مطلوبين ومشتبه بهم

Lebanon 24
19-09-2022 | 04:55
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