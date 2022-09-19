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مُحتجون يقطعون الطريق في محيط قصر العدل في بيروت وتحديداً في محيط مبنى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
19-09-2022 | 05:53
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