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وزير الاقتصاد الألماني: من المنتظر توقيع عقود للغاز الطبيعي المسال خلال زيارة شولتس إلى الخليج مطلع الأسبوع المقبل

Lebanon 24
19-09-2022 | 07:14
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