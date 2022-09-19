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أخبار عاجلة
نقل تاج الملكة والصولجان من النعش إلى موقعهما في كنيسة سانت جورج (العربية)
Lebanon 24
19-09-2022
|
11:42
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