Advertisement

أخبار عاجلة

جنبلاط بعد لقائه بخاري: حريصون على الاستقرار والدستور اللبناني وعلينا احترام النصوص الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط التقى البخاري: حريصون على الاستقرار والدستور
lebanon 24
20/09/2022 01:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بعد لقائه جنبلاط: حريصون على الانتخابات الرئاسيّة والدستور ينبذ الفراغ
lebanon 24
20/09/2022 01:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: دخلنا في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومستعدون للتعاون من أجل تشكيل حكومة لكن "شو هي هيدي 6 وزراء دولة" وقد شاهدنا حكومة تمام سلام وفيها كل وزير رئيس جمهورية
lebanon 24
20/09/2022 01:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: سنواصل الدعوة الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية
lebanon 24
20/09/2022 01:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2022-09-19
17:37 | 2022-09-19
17:24 | 2022-09-19
17:19 | 2022-09-19
17:18 | 2022-09-19
17:18 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website