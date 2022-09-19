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رويترز: زعيم الانفصاليين في دونيتسك يدعو نظيره في لوغانسك لتنسيق الجهود لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:48
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