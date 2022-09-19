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وزير إعلام اليمن: حديث رئيس إيران عن احترام سيادة الدول لا يتفق مع سلوك نظامه بالمنطقة (العربية)

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:56
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