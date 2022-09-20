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وزارة الخارجية الفرنسية: حرب روسيا على أوكرانيا تمثل عدوانا على أسس الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2022 | 06:39
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