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وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في ضربات على مقاطعتي خاركيف ودونيتسك

Lebanon 24
20-09-2022 | 06:51
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