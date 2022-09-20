Advertisement

أخبار عاجلة

حنكش لـ"الجديد": الرئيس ميشال عون لا يستطيع البقاء في قصر بعبدا بعد إنتهاء ولايته لأنه بذلك يخالف الدستور والمهل الدستورية

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أصل لبناني.. من هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "شل"؟
lebanon 24
20/09/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي ممازحاً الصحافيين بعد لقائه الرئيس عون: "استمر اللقاء نصف ساعة والمرة الجاي بيستمر أكتر لو بدي ضل نايم هون لشكل حكومة" (الجديد)
lebanon 24
20/09/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: بأقسى ظروف الحرب احتُرمت المهل الدستوريّة وانتخبنا رؤساء، أمّا اليوم وبعدما كرّس السوري مبدأ "الرئيس المرؤوس" جاء الإيراني ليكرّس معادلة " الرئيس الذمي أو الفراغ"
lebanon 24
20/09/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": انتهاء الاجتماع بين الرئيس عون والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في قصر بعبدا
lebanon 24
20/09/2022 16:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2022-09-20
08:55 | 2022-09-20
07:44 | 2022-09-20
07:24 | 2022-09-20
07:12 | 2022-09-20
06:51 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website