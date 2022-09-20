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البنتاغون: لن نعترف بأي استفتاءات صورية في أوكرانيا وسنواصل توفير الدعم للقوات الأوكرانية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 12:36
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