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أمير قطر: عالمنا تغير بوتيرة سريعة لكن مقارباتنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 12:38
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