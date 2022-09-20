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مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نتوقع اختراقا بشأن الاتفاق النووي مع إيران خلال فترة انعقاد الجمعية العامة (الشرق)

Lebanon 24
20-09-2022 | 12:48
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