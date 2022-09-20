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ماكرون: على إيران أن توضح الآن إن كانت تقبل المقترحات المتعلقة بالمفاوضات النووية (العربية)

Lebanon 24
20-09-2022 | 12:52
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