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أردوغان لـ"رويترز": تلقينا ردودا إيجابية من أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بشأن دعم محتمل لبيع طائرات إف ١٦ لتركيا (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 13:26
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