مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة مستعدة لامتثال الجانبين للاتفاق وإذا كانت إيران جادة في الوفاء بالتزاماتها فيمكن أن نتوصل إلى اتفاق (سكاي نيوز عربية)

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