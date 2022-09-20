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بلومبيرغ عن الأمين العام للنيتو: الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا ستفاقم الأوضاع وتستوجب تقديم دعم إضافي لكييف (الجزيرة)
Lebanon 24
20-09-2022
|
13:47
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