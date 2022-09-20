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ريا نوفوستي عن رئيس الإدارة الموالية لروسيا في خيرسون: قرارنا بإجراء الاستفتاء مرده إلى حقنا في تقرير المصير (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 13:58
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