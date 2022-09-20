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إيران انترناشيونال: تعطل خدمة انترنت الموبايل في أغلب مدن خوزستان جنوب غربي إيران

Lebanon 24
20-09-2022 | 18:07
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