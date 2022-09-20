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مسؤول بالخارجية الأميركية: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا مضت بعملية الاستفتاء بأوكرانيا
Lebanon 24
20-09-2022
|
19:30
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