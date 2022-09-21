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سلطات زابوروجيا الأوكرانية: الجيش الروسي يقصف مجددًا محطة الطاقة النووية في إنيرغودار

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:35
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