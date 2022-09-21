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وزير الدفاع الروسي: 5.937 شخصا من روسيا قتلوا منذ بدء المعارك مع أوكرانيا

Lebanon 24
21-09-2022 | 03:16
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