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زيلينسكي: المفاوضات مع بوتين ممكنة فقط إذا غادرت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:25
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