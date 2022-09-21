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المدعي العام الأوكراني: الجرائم أسفرت عن مقتل أكثر من 7000 شخص من بينهم 380 طفلا

Lebanon 24
21-09-2022 | 15:38
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