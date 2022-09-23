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بايدن يعلن إنهاء تصنيف أفغانستان كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف النيتو

Lebanon 24
23-09-2022 | 20:30
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