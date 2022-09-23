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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: بوتين خفف سيطرته على التخطيط العسكري بعد أن ثبتت صحة مخاوف الضباط الروس
Lebanon 24
23-09-2022
|
21:00
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