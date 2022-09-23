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رئيس وزراء باكستان أمام الأمم المتحدة: الفيضانات تنذر بأزمة مناخ عالمية

Lebanon 24
23-09-2022 | 23:39
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