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"وول ستريت جورنال": احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة هي الأدنى منذ ما يقرب من 40 عاما
Lebanon 24
24-09-2022
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