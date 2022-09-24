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الرئاسة التركية: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

Lebanon 24
24-09-2022 | 00:41
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