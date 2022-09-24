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التلفزيون الحكومي الإيراني يتحدث عن مقتل 35 شخصا في الاحتجاجات (العربية)

Lebanon 24
24-09-2022 | 03:20
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