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وهاب لـ"الجديد": وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الرئاسة يحتاج الى اتفاق اقليمي- دولي وبرأيي ان حصلت التسوية فانها ستكون لصالحه

Lebanon 24
24-09-2022 | 04:15
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