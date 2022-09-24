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الأمين العام للأمم المتحدة: نقل أكثر من 4.3 مليون طن من الغذاء إلى 29 دولة منذ توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود (الجزيرة)

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:42
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