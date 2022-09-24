مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قبيل اجتماع النواب السنّة: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية سامية

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