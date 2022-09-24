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الشرطة الروسية تعتقل نحو 100 شخص شاركوا في تظاهرات ضد التعبئة العسكرية التي دعا إليها الرئيس بوتين
Lebanon 24
24-09-2022
|
11:10
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