Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: اتفاق مصري سوداني على تعزيز التعاون لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري

Lebanon 24
24-09-2022 | 12:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: بايدن أكد أن مصر تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن بالمنطقة وأعرب عن تطلعه لتفعيل أطر التعاون الثنائي مع مصر
lebanon 24
24/09/2022 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة
lebanon 24
24/09/2022 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البخاري: نثني على دور الأجهزة الأمنية المختلفة في مكافحة تهريب المخدرات ونسعى لتعزيز التعاون المشترك بين لبنان والسعودية في هذا المجال
lebanon 24
24/09/2022 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: القاهرة تدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية
lebanon 24
24/09/2022 22:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2022-09-24
15:08 | 2022-09-24
15:02 | 2022-09-24
14:59 | 2022-09-24
14:58 | 2022-09-24
14:50 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website