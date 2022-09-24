باسيل: صندوق النقد ليس خيارا جميلا تصل اليه الدول بل من علامات العجز لكننا اعتبرنا انه اذا كانت الشروط تناسبنا يمكن ان نستعمله وسيلة للضغط على الاكثرية والمنظومة والطبقة الحاكمة للقيام بالاصلاح

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