Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: القادة الروس لا تهمهم حياة مواطنيهم ويريدون فقط ملء الفراغ الذي خلفه القتلى والجرحى والأسرى والفارون

Lebanon 24
24-09-2022 | 14:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: الشعب الفلسطيني العزيز الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الاسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير
lebanon 24
25/09/2022 01:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
7 حوادث سير على طرقات لبنان... ماذا عن حصيلة القتلى والجرحى؟
lebanon 24
25/09/2022 01:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: اجتمعت بقيادة الأركان وأكدنا أن القرارات الروسية لن تغير شيئا وسنواصل تحرير أراضينا وحماية شعبنا
lebanon 24
25/09/2022 01:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: قرار روسيا بالتعبئة اعتراف صريح أن جيشها الذي أعدته منذ عقود للسيطرة على دولة أخرى لم يصمد وانهار
lebanon 24
25/09/2022 01:15:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2022-09-24
16:57 | 2022-09-24
16:51 | 2022-09-24
16:49 | 2022-09-24
16:42 | 2022-09-24
15:56 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website