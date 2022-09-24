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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
Lebanon 24
24-09-2022
|
16:42
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